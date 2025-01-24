ＲＳテクノ、上海に電池電解液の新会社

中国上海ＲＳテクノ、上海に電池電解液の新会社日系企業進出製造NEW国・地域中国上海業種製造関連タグ中国日本その他製造設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出ＲＳテクノ、上海に電池電解液の新会社中国上海製造その他製造設備投資NEW玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン中国上海商業その他製造小売りＺＡＣＲＯＳ、無錫に液体容器子会社中国江蘇化学化学一般その他製造設備投資建設・プラントカナデン、ベンガルールに現法設立インド車両自動車電子・コンピューター卸売り車部品小林クリエイトが進出、大垣共立銀が支援ベトナム医薬ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療機械卸売りその他サービス東亜合成がインド進出、３月に法人設立インド化学化学一般中国の最新ニュース中国コーヒー産業、輸出から内需志向へ中国食品貿易食品・飲料農林・水産外食・飲食NEW大連のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済統計NEW中央が農村振興へ計画、35年に農業現代化中国経済マクロ経済農林・水産社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国低空経済を新たな起爆剤にPICK UP独自運輸マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW香港出入境ピークは31日と２日PICK UP観光陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW台湾３業種の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計決算卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ