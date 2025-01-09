北朝鮮で国会招集日、金正恩氏の対米発言焦点

韓国北朝鮮で国会招集日、金正恩氏の対米発言焦点政治国・地域韓国業種政治関連タグ韓国北朝鮮政治一般外交軍事関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米、中国に10％の追加関税を検討中国経済貿易電機政策・法律・規制北朝鮮で国会招集日、金正恩氏の対米発言焦点韓国政治政治一般軍事外交米の対タイ関税引上げは下半期＝カシコンタイ経済マクロ経済貿易金融一般ラム書記長ら、トランプ氏就任で祝辞ベトナム政治政治一般外交アンワル首相、トランプ大統領就任で祝意マレーシア政治政治一般外交財務相、トランプ関税「懸念していない」フィリピン経済貿易金融一般政策・法律・規制韓国の最新ニュース地裁襲撃での拘束者、半数以上が若年層韓国政治社会一般事件政治一般49％が「与党政権継続を」、前週比7.4Ｐ上昇韓国政治統計政治一般ＬＧ化学のＰＶＣ、ＥＶ充電ケーブルに適用韓国化学自動車化学一般その他製造各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ