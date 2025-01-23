ＮＺ求人広告22％減、休暇終え求職は活発化

ニュージーランドＮＺ求人広告22％減、休暇終え求職は活発化経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド小売り外食・飲食統計雇用・労務失業率12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ求人広告22％減、休暇終え求職は活発化ニュージーランド経済統計雇用・労務小売り外食・飲食24年の就業者1256万人、通年目標を達成中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制24年新車販売、初の80万台超え 電動車は19.2％増の4.6万台マレーシア車両統計自動車一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕ウォン外相ら米国務長官と会談、関係性確認オーストラリア政治貿易政治一般政策・法律・規制軍事外交三井出資の森林投資、九電などから６億＄調達オーストラリア農水農林・水産環境豪中堅企業幹部、今年の成長見通し楽観オーストラリア経済マクロ経済その他サービス雇用・労務各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ