24年の投資申請35％増の5.2兆円、10年で最大

タイ24年の投資申請35％増の5.2兆円、10年で最大経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイシンガポール日本マクロ経済統計自動車統計海馬汽車の新車販売、24年は45％減中国海南車両統計自動車NEW一汽解放の24年販売、２年連続プラス中国吉林車両統計自動車NEWベンツの中国販売、24年は約７％減少中国車両貿易統計自動車NEW24年の輸出5.9％増、２年ぶりプラス回復中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械車部品小売りNEW24年新車販売は過去最高 3144万台、ＮＥＶ初の１千万台超中国車両貿易統計自動車NEW商用車登録、環境規制強化などで大幅減韓国車両統計自動車NEWタイの最新ニュース投資委、重点産業の投資誘致目標3.6兆円タイ経済マクロ経済NEWパーム油供給減も品不足の心配なし＝商務省タイ食品食品・飲料24年の社債新規発行額、信用低下で10％減タイ金融統計金融一般証券各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ