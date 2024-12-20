11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測

タイ11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計貿易貿易統計25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW投資優先手続き適用、4.5兆ペソ相当にフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWタイの最新ニュース11月のＢＥＶ登録台数、37％減の5638台タイ車両統計自動車二輪車タイのＥＳＧ銘柄企業、２社減少の13社にタイ金融金融一般証券環境NEW25年の成長産業予測、医療・美容がトップタイ経済マクロ経済各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ