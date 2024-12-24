北汽藍谷、ＥＶ子会社に101.5億元増資

中国北京北汽藍谷、ＥＶ子会社に101.5億元増資車両NEW国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車証券統計決算関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略北汽藍谷、ＥＶ子会社に101.5億元増資中国北京車両統計決算自動車証券NEWＢＹＤ、東莞に発動機の新工場＝30億元投資中国深セン車両自動車設備投資建設・プラント車部品NEWＢＹＤ工場で「奴隷状態」163人救出＝ブラジル中国車両自動車建設・プラント社会一般雇用・労務NEW「車買うならＥＶ」が９割弱 先進国の２倍、自動運転にも期待中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス社会一般車部品小売り小鵬がオーストラリアに進出、販売店開設中国広東車両貿易統計自動車ＢＹＤがクウェートに出店、湾岸６カ国進出中国深セン車両自動車自動車統計深セン市、超急速充電施設が1000カ所超え中国深セン車両統計自動車その他製造インフラ建設・プラントNEW北汽藍谷、ＥＶ子会社に101.5億元増資中国北京車両統計決算自動車証券NEW台経院の景況感指数、３業種が上昇台湾経済マクロ経済統計その他製造その他サービス建設・プラントNEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW値下げによる車販売の損失額、前年比２倍超中国車両統計自動車政策・法律・規制小売り中国の最新ニュース一行ニュース（25日付）中国経済マクロ経済NEW電池材の中偉、モロッコ合弁工場が稼働中国貴州製造自動車その他製造設備投資車部品NEW中国の半導体を調査、米「競争力に悪影響」中国ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ