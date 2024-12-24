広汽ホンダ、広州のＥＶ専用工場が稼働

中国広東広汽ホンダ、広州のＥＶ専用工場が稼働PICK UP車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国日本自動車建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向広汽ホンダ、広州のＥＶ専用工場が稼働中国広東車両自動車設備投資建設・プラントNEWサイアムモーターズ、日産車販売を強化タイ車両自動車NEWスズキ、販売金融子会社に増資インドネシア金融自動車二輪車金融一般証券NEWいすゞ、南部工場の累計出荷台数10万台にインド車両統計自動車NEW台湾鴻海が日産株取得交渉、筆頭株主のルノーと台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター証券「日産とホンダ統合、タイに利益」＝ＦＴＩタイ車両自動車中国の最新ニュース鉄道ダイヤ改正、旅客・貨物増便＝来月から中国運輸陸運政策・法律・規制NEWテイクオフ：新たに移り住んだ北京の…中国社会社会一般NEW一行ニュース（23日付）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ