１～11月は26％増、衣類・履物輸出

カンボジア１～11月は26％増、衣類・履物輸出繊維NEW国・地域カンボジア業種繊維関連タグカンボジア繊維その他製造観光統計貿易貿易統計湖北の１～11月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、１～11月は16％増中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW11月の空港旅客444万人、前年同月比18％増香港運輸統計空運NEW商務省、今年の輸出は５％増と予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW農林水産業の成長率、24年は3.1～3.4％ベトナム農水貿易統計農林・水産NEW１～11月は26％増、衣類・履物輸出カンボジア繊維貿易統計繊維その他製造観光NEWカンボジアの最新ニュース融資顧客の債務再編、11月末時点で5.7万件カンボジア金融金融一般政策・法律・規制１～11月の外国人旅行者、600万人で22％増カンボジア観光統計空運観光１～11月の精米輸出、58万トンで1.6％減カンボジア農水貿易統計農林・水産各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ