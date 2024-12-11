11月の中小企業景況感、３カ月ぶり悪化

香港11月の中小企業景況感、３カ月ぶり悪化経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易貿易統計輸出が当面好調か、対米駆け込み需要で中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW11月の新車販売が過去最多 強い政策効果、330万台超え中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW11月の中小企業景況感、３カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済貿易統計NEW24年度の成長予測を下方修正 世銀、洪水被害で農業など打撃ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制軍事災害NEW１～９月投資認可、10.7％増の2547億リンギマレーシア経済マクロ経済統計設備投資NEWバングラの２国間貿易、昨年度も中国が首位バングラデシュ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港の最新ニュース香港―広州の越境ヘリ運航へ、本土航空会社香港運輸空運NEW来年の経済成長率2.5％、東亜銀予測香港経済マクロ経済金融一般証券不動産日本の伝統工芸が香港に集結 全国26業者、市場開拓へ試験販売香港経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ