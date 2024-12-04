11月新車販売台数、3.9万台

台湾11月新車販売台数、3.9万台累計は４％減、前年割れの見通しPICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計政策・法律・規制自動車統計力帆の11月販売57％増、４カ月連続プラス中国重慶車両統計自動車NEW上汽の11月販売７％減、８カ月連続マイナス中国上海車両貿易統計自動車NEW華為ＯＳ鴻蒙智行、11月新車販売は4.2万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEWＢＹＤ「秦」、２カ月連続の８万台超え中国深セン車両統計自動車NEW11月新車販売台数、3.9万台 累計は４％減、前年割れの見通し台湾車両統計自動車政策・法律・規制NEW11月の韓国車販売横ばい 国内不振、ルノー・ＫＧは好調韓国車両統計自動車NEW台湾の最新ニュース雄獅旅行社が台北に新店舗、実店舗網強化へ台湾観光観光外食・飲食NEWマイクロンなど、台湾智慧電能に出資意向か台湾公益ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属電力・ガス・水道証券環境政策・法律・規制桃園空港で乗り継ぎ客増、新たなハブ空港にも台湾運輸統計空運NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーＡＳＥＡＮトロイカプラス会合、20日に開催PICK UP政治政治一般外交NEW中国ＩＰＯ市場が10年ぶり低迷へPICK UP金融統計金融一般証券NEW香港「運び屋」の再発防止に自信PICK UP経済マクロ経済統計卸売り観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ