10月のメーカー別車輸出、８社中７社が減少

タイ10月のメーカー別車輸出、８社中７社が減少車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ日本自動車二輪車車部品統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向10月のメーカー別車輸出、８社中７社が減少タイ車両統計自動車二輪車車部品NEW10月の自動車販売、36％減の3.8万台タイ車両統計自動車NEWタイホンダ、エキスポで新型モデルを発表タイ車両二輪車NEWトヨタ、６日に戦略車「タマラオ」投入フィリピン車両自動車設備投資政策・法律・規制NEW日系、ＨＶで状況打開目指す 車市場低迷の中、エキスポ開幕タイ車両自動車好調のトヨタ、来年２種類の新型ＥＶを発売オーストラリア車両自動車自動車統計深センの新車ＮＥＶ比率、１～10月は76％中国深セン車両統計自動車NEW零ホウ11月販売、単月最高の４万台中国浙江車両統計自動車NEW長江デルタ百社番付、74社が売上１千億元超中国上海経済マクロ経済統計NEW鄭州空港の貨物取扱量、過去最高超え中国河南運輸統計倉庫空運NEW11月の製造業ＰＭＩ、節目超え継続中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造金融一般証券保険卸売りその他サービス観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW10月の製造業景気指数、４カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計NEWタイの最新ニュース10月の自動車販売、36％減の3.8万台タイ車両統計自動車NEW首都圏―西部間高速道、年末年始に無料開放タイ運輸陸運NEW南部下部地域、30日まで大雨による水害注意タイ社会陸運社会一般災害各国・地域のトップ記事香港深セン市民のビザ制限を緩和PICK UP経済マクロ経済観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWミャンマーヒトやマネー流入で住宅高騰PICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント社会一般小売りNEW中国ファーウェイ車事業に存在感PICK UP車両自動車ＩＴ一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ