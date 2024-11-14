10月の乗用車販売、39.3万台

インド10月の乗用車販売、39.3万台成長率は横ばい、前年比0.9％増PICK UP車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ韓国インド日本自動車車部品精密機器機械電子・コンピューターマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向マツダＵＴＥ、デザインで競合に対抗オーストラリア車両自動車NEW10月の乗用車販売、39.3万台 成長率は横ばい、前年比0.9％増インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW10月新車販売、53％増3.9万台 ２年ぶり高水準、政府支援が奏功ベトナム経済マクロ経済マツダ、初のＥＶ「ＭＸ―30」を発売インドネシア車両貿易自動車電機トヨタ、統合アプリＴコネクトの特典拡充タイ車両自動車ＡＳＥＡＮ車生産が13％減少 １～９月内需低迷、ＥＶに意欲ASEAN車両統計自動車電機政策・法律・規制自動車統計10月の中古車取引６％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW車企業、通年目標未達大半か 10月時点で６割以下目立つ中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWシリコンウエハー出荷、３Ｑは５期ぶり高水準台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW10月の産業景況感、前月から２ポイント上昇タイ経済マクロ経済統計NEW10月新車販売、前年同月比8.3％減の７万台マレーシア車両統計自動車小売りNEWＣＯＥ落札、レンタカー会社の割合が低下シンガポール車両統計自動車その他サービスNEW貿易統計広東省の輸出額、１～10月は8.8％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW10月の掘削機販売15％増、７カ月連続プラス中国製造貿易統計その他製造機械不動産建設・プラントNEW10月輸入物価指数、2.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW10月の乗用車販売、39.3万台 成長率は横ばい、前年比0.9％増インド車両マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW海南省の輸出額、１～10月は45.3％増中国海南経済マクロ経済貿易統計世界車載電池シェア、１～９月は中国64.9％中国車両貿易統計自動車車部品インドの最新ニュース中部電力、地場ＯＭＣパワーに追加出資インド公益電力・ガス・水道NEW新田ゼラチン子会社、従業員94人削減インド化学食品・飲料医薬品化学一般電力・ガス・水道環境NEWスウィッギー上場、クイックコマースに注力インドサービス証券その他サービス外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ