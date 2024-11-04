賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え

中国重慶賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え車両NEW国・地域中国重慶業種車両関連タグ中国自動車統計自動車統計零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台中国浙江車両統計自動車NEW賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え中国重慶車両統計自動車NEW小米ＥＶの10月販売、初の２万台超え中国北京車両統計自動車その他サービス小売りNEW吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW理想汽車の10月販売、２カ月連続５万台超え中国北京車両貿易統計決算自動車NEW地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国の最新ニューステイクオフ：ハロウィーンって自身が…中国社会社会一般イベント文化・宗教NEWＢＹＤ売上高がテスラ超え ３Ｑ決算、今後も伸び継続見通し中国車両貿易統計決算自動車設備投資雇用・労務車部品上海、バイオ医薬品の国際競争力向上へ計画中国上海医薬保健医療医薬品バイオ政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ