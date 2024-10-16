固定資産投資、上半期は54億Ｓドル

シンガポール固定資産投資、上半期は54億Ｓドル経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール金融一般統計設備投資貿易統計９月の掘削機販売11％増、内外需回復中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW大都市のオフィス需要不振 賃料下落、値下がり圧力が継続中国建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW車載動力電池の搭載量、９月は５割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW９月輸入物価指数、3.3％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEWＩＣＴとＥＣのＧＤＰ寄与率、23年は23.5％マレーシアＩＴマクロ経済貿易統計ＩＴ一般メディア雇用・労務小売りNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） ２％増、５カ月連続のプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ