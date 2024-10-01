９月の輸出7.5％増

韓国９月の輸出7.5％増半導体好調、12カ月連続プラスPICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW７月平均賃金、7.4％増の425.7万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１～８月のＦＤＩ認可、52％増の4421億円タイ経済マクロ経済統計NEW投資委員会、製造など８事業を認可ミャンマー経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車NEW【月次リポート】フィリピン（９月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道金融一般証券環境雇用・労務政策・法律・規制NEW貿易統計８月の香港ドル預金0.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW【月次リポート】香港（９月）香港経済マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制NEW９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW９月製造業ＰＭＩは49.2、悲観圏３カ月連続インドネシア製造貿易統計その他製造設備投資NEWスポーツバイク、二輪メーカーが市場開拓インドネシア車両貿易統計二輪車NEW【月次リポート】フィリピン（９月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道金融一般証券環境雇用・労務政策・法律・規制NEW