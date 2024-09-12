車載動力電池の搭載量、８月は35％増

中国車載動力電池の搭載量、８月は35％増車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造統計貿易設備投資自動車統計８月の中古車取引、２カ月連続のプラス中国車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、８月は35％増中国車両貿易統計自動車その他製造設備投資車部品NEW７月ゴム生産量、前月比27％増の3.8万トンマレーシア農水統計農林・水産NEWホンダ四輪８月小売り、ブリオが53％占めるインドネシア車両統計自動車NEWダイハツ小売り販売、１～８月はシェア20％インドネシア車両統計自動車NEWＢＹＤ、年販売目標を400万台に上方修正か中国深セン車両統計自動車貿易統計車載動力電池の搭載量、８月は35％増中国車両貿易統計自動車その他製造設備投資車部品NEW８月の中小企業景況感、２カ月ぶり悪化香港経済マクロ経済統計NEW台湾の工作機械輸出額、８月は11％減台湾製造貿易統計その他製造機械NEW８月輸出15％増、好調続く＝税関総局ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター電機NEW精米輸出、１～８月は41万トンカンボジア農水貿易統計農林・水産NEW８月の投資認可53件、合計12億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEW