６月ＣＰＩは0.2％上昇、需要に依然懸念

中国６月ＣＰＩは0.2％上昇、需要に依然懸念PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ６月ＣＰＩは0.2％上昇、需要に依然懸念中国経済マクロ経済統計NEW物価上昇率下期は2.5％以下 韓国銀行見通し、利下げ観測も韓国金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制NEWＮＺ金利5.5％で据え置き、利下げは11月かニュージーランド金融マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制NEW消費者物価指数9.7％上昇、13年ぶり高水準バングラデシュ経済マクロ経済統計政策・法律・規制６月ＣＰＩ上昇率2.42％、２カ月連続拡大台湾経済マクロ経済統計６月ＣＰＩ0.6％上昇、３カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計自動車統計【中国自動車白書】広州小鵬汽車科技（Xpeng） 巻き返しへ低価格ＥＶブランド投入中国車両統計自動車その他製造設備投資空運NEW上期の乗用車シェア、ＢＹＤが唯一10％超え中国車両統計自動車NEW一汽解放の６月販売、４カ月ぶりマイナス中国吉林車両統計自動車NEW北汽集団の24年上期販売、６％減の77万台中国北京車両統計自動車NEW深セン小漠港のＮＥＶ輸出、累計５万台突破中国深セン車両貿易統計自動車海運NEWバスの安凱、24年上期販売は約７割増中国安徽車両統計自動車NEW