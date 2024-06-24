遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は2.6％増

中国遼寧遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は2.6％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ広州市の鉱工業生産、１～５月は0.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般設備投資NEW遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は2.6％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW５月の物価上昇率3.1％、３カ月ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW５月のＣＰＩ上昇率1.2％、伸び幅0.1Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済天津の１～５月経済統計、鉱工業は4.1％増中国天津経済マクロ経済統計自動車統計自動車金融25社、融資残高が２年連続縮小中国金融統計自動車金融一般NEW遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は2.6％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広州市の鉱工業生産、１～５月は0.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般設備投資NEW１～５月財政収入2.8％減、下げ幅拡大中国経済マクロ経済貿易統計自動車証券不動産政策・法律・規制財政NEW小売業・飲食業、５月の最高 商業統計、卸売業はＡＩが後押し台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW工業生産指数、５月は３カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計NEW貿易統計遼寧の１～５月経済統計、鉱工業は2.6％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広州市の鉱工業生産、１～５月は0.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般設備投資NEW１～５月財政収入2.8％減、下げ幅拡大中国経済マクロ経済貿易統計自動車証券不動産政策・法律・規制財政NEW輸出受注の海外生産比率、15年ぶりの低水準台湾経済マクロ経済貿易統計NEW24年輸出は最高の6900億米ドル＝貿易協会韓国経済マクロ経済貿易統計NEW価格統制、コメや薬も強化 力任せの物価高対策でゆがむ市場ミャンマー経済マクロ経済貿易統計食品・飲料医薬品農林・水産政策・法律・規制NEW