浙江の１～５月経済統計、鉱工業は8.3％増

中国浙江浙江の１～５月経済統計、鉱工業は8.3％増経済国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計浙江の１～５月経済統計、鉱工業は8.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計北京の１Ｑ乗用車販売、２割増の12.3万台中国北京車両統計自動車受動デバイス生産額、３年ぶりにプラスへ台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター５月新車販売、国民車好調で９％増の6.9万台マレーシア車両統計自動車ＤＲＢハイコム、プロトン16万台販売目指すマレーシア車両統計自動車電機５月電動車販売は28％増の6241台、ＨＶ堅調インドネシア車両統計自動車電機貿易統計浙江の１～５月経済統計、鉱工業は8.3％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計受動デバイス生産額、３年ぶりにプラスへ台湾ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター尿素の中国依存解消、調達先が多様化韓国化学貿易統計化学一般ＩＣＴ輸出、２カ月連続で30％台の増加韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 14％増加、14カ月ぶり高水準ASEAN経済貿易統計５月の輸出額は0.1％減少 電子けん引で下げ幅縮小シンガポール経済マクロ経済貿易統計