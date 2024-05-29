豪４月ＣＰＩ、3.6％へ再上昇

オーストラリア豪４月ＣＰＩ、3.6％へ再上昇準備銀は利上げ検討か経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般不動産マクロ経済統計ＣＰＩ24年成長率5.0％、ＩＭＦが予測値上方修正中国経済マクロ経済不動産政策・法律・規制５月物価上昇率は4.4％、16カ月ぶり高水準ベトナム経済マクロ経済統計豪４月ＣＰＩ、3.6％へ再上昇 準備銀は利上げ検討かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第３幕＞ 直球ド真ん中と振り子オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制供給網安定化などで協力、日中韓の経済団体韓国経済マクロ経済外交山東の１～４月経済統計、鉱工業は8.6％増中国山東経済マクロ経済貿易統計自動車統計自動車１台当たりの利益減少 今年は17年比３割減、価格下落で中国車両マクロ経済統計決算自動車車部品５月鉱工業生産は９％増 コロナ前水準に、鋼材がけん引ベトナム経済マクロ経済統計消費者の満足度が上昇＝米社調査シンガポール商業統計その他サービス小売り豪で消費減退、小売企業の業績を打撃オーストラリア商業マクロ経済統計決算小売り豪４月ＣＰＩ、3.6％へ再上昇 準備銀は利上げ検討かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産１～４月の中古車販売、ＳＵＶが人気インド車両統計自動車ＩＴ一般小売り