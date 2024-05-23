広東省の鉱工業生産、１～４月は7.0％増

中国広東広東省の鉱工業生産、１～４月は7.0％増経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は3.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～４月は7.0％増中国広東経済マクロ経済統計NEW４月のＣＰＩ上昇率1.1％、伸び幅0.9Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW４月の物価上昇率2.7％、前月から横ばいシンガポール経済マクロ経済統計NEW日用消費財各社が昨年度増収 経済好調で本年度も成長見通しインド食品マクロ経済食品・飲料農林・水産卸売り小売りNEW天津の１～４月経済統計、鉱工業は4.8％増中国天津経済マクロ経済統計自動車統計遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は3.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の鉱工業生産、１～４月は7.0％増中国広東経済マクロ経済統計NEW４月商業統計、小売・飲食業が同月の最高台湾商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW工業生産指数、４月は２カ月連続プラス台湾経済マクロ経済統計NEW４月の自動車輸出、12％減の７万台タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW４月のＢＥＶ新規登録、６％増の4166台タイ車両統計自動車二輪車NEW