中国【中国自動車白書】北京汽車高級自主ブランド強化、Ｒ＆Ｄに１千億元車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国韓国欧州自動車ＩＴ一般電子・コンピューター統計設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2024自動車統計【中国自動車白書】北京汽車 高級自主ブランド強化、Ｒ＆Ｄに１千億元中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務NEW５月新車販売予測を上方修正、和泰トップ台湾車両統計自動車NEW４月の二輪車販売、３カ月ぶりプラス台湾車両統計自動車二輪車NEWジェネシスのセダン、累計販売が70万台超韓国車両統計自動車NEW５月の企業景況感、２ポイント上昇韓国経済マクロ経済統計NEW現代自「企業評価」初の１位、ＣＥＯスコア韓国経済統計NEW中国自動車白書2024【中国自動車白書】北京汽車 高級自主ブランド強化、Ｒ＆Ｄに１千億元中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務NEW【中国自動車白書】長安汽車 厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ中国車両統計決算自動車【中国自動車白書】広州汽車 したたかに「全方位戦略」展開中国車両自動車車部品【中国自動車白書】東風汽車 販売伸び悩み、挽回へ巨額投資中国車両統計自動車設備投資車部品【中国自動車白書】上海汽車集団 ＮＥＶ販売350万台へ、全固体電池採用も中国車両自動車【中国自動車白書】第一汽車 25年に販売600万台へ、ＮＥＶで巻き返しへ中国車両統計自動車ＩＴ一般