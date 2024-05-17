自動車部品市場、23年は4.4兆元の規模

中国自動車部品市場、23年は4.4兆元の規模車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計貿易自動車統計自動車部品市場、23年は4.4兆元の規模中国車両貿易統計自動車車部品NEWＳＮＳ小紅書の車投稿の閲覧、２年で３倍超中国車両統計自動車ＩＴ一般メディアNEW１～４月の投資認可額、25億ドル超で4.3倍カンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEWＮＺ４月小売支出0.4％減、消費控え続くニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般小売りNEW【中国自動車白書】長安汽車 厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ中国車両統計決算自動車中国ブランド車、24年の国内シェア６割超へ中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品貿易統計自動車部品市場、23年は4.4兆元の規模中国車両貿易統計自動車車部品NEW23年の光学レンズ生産額、４年ぶりプラス台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターガラス・セメントNEW４月のＩＣＴ輸出34％増、主要品目２桁伸び韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１～４月の投資認可額、25億ドル超で4.3倍カンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEW衣料など１～４月輸出、38億米ドルで17％増カンボジア経済貿易統計繊維観光NEW４月の貿易赤字、191億ドルに増加インド経済マクロ経済貿易統計NEW