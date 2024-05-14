【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月

インド【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計動力電池回収業、27年に550億元規模へ中国車両統計自動車車部品NEW日系の投資意欲が小幅に改善 研究開発で先手も、日本商会調査中国経済マクロ経済統計NEW３月末の不良債権15％増＝信用報告機関タイ金融統計自動車金融一般不動産NEW４月の自動車生産、前年比３％減の7.3万台インドネシア車両貿易統計自動車NEW３月の小売売上高指数9.3％上昇、伸び加速インドネシア経済マクロ経済統計小売りNEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車NEW電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車NEW【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年３月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年２月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年１月インド車両統計自動車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年12月インド車両自動車二輪車