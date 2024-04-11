２月失業率3.5％に改善、２カ月ぶり低下

フィリピン２月失業率3.5％に改善、２カ月ぶり低下経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計３月の中古車取引９％増、２カ月ぶりプラス中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWＶＷの中国販売、24年１Ｑは８％増の69万台中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、１Ｑは２倍の2514台中国山東車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、３月は26％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW上海の観光収入、23年は８割増の4122億元中国上海観光統計その他サービス観光イベント政策・法律・規制小売りNEW３月ＰＰＩは2.8％下落、生産財の不振続く中国経済マクロ経済統計NEW失業率２Ｑ成長率は1.7％に減速、香港大見通し香港経済マクロ経済統計NEW２月失業率3.5％に改善、２カ月ぶり低下フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW２月も失業率横ばい、４カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務【月次リポート】全国（３月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（３月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】フィリピン（３月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資証券卸売りその他サービス不動産建設・プラント陸運海運社会一般環境文化・宗教雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政小売り