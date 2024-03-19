【インドネシア経済統計】２月新車販売など

インドネシア【インドネシア経済統計】２月新車販売など経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車観光マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載インドネシア経済統計自動車統計天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEW理想汽車、１Ｑの販売台数予測を下方修正中国北京車両統計自動車NEW上海浦東、公道205キロをＩＣＶに開放中国上海運輸統計自動車ＩＴ一般陸運NEW新エネ車、地場人気が鮮明 消費者の７割超が「中国車買う」中国車両統計自動車小売りNEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計天津の１～２月経済統計、鉱工業は5.2％増中国天津経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【フィリピン為替情報】ペソは安値、米に根強いインフレ圧力フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制NEWＮＺ２月貿易収支、輸入増で赤字大幅拡大ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW米23年経常赤字124兆円、輸入縮小で15.7％減米国経済貿易統計NEW河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計インドネシア経済統計【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】12月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】11月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】10月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】９月新車販売などインドネシア車両マクロ経済貿易統計自動車観光