【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年９月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年９月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計力帆の９月販売、16.5％減の3791台中国重慶車両統計自動車NEW一汽解放の９月販売、2.2倍の2.5万台中国吉林車両統計自動車NEW車販売目標達成率の低さ顕著 １～９月で５割以下も、競争激化中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW車載動力電池の搭載量、９月は15％増中国車両貿易統計自動車電機その他製造車部品NEW１～８月の車載電池、中国６社のシェア63％中国車両統計自動車その他製造車部品NEW８月の流通業売上高6.7％増、自動車けん引マレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年９月インド車両統計自動車二輪車NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年7月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品