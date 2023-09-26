【インド経済統計】2023年８月

インド【インド経済統計】2023年８月経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車二輪車その他製造金融一般空運卸売り小売り観光マクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載インド経済統計自動車統計合弁車企業の上期稼働率４割 電動化遅れ、国内勢との地位逆転中国車両貿易統計自動車設備投資NEW広州市の鉱工業生産、１～８月は減少幅縮小中国広東経済マクロ経済統計NEW【インド経済統計】2023年８月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造金融一般卸売り空運観光雇用・労務小売りNEW遼寧省の１～８月経済統計、鉱工業は5.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計江蘇の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計輸入車の規模維持を、業界団体幹部中国車両貿易統計自動車貿易統計合弁車企業の上期稼働率４割 電動化遅れ、国内勢との地位逆転中国車両貿易統計自動車設備投資NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売りNEW８月の輸出額3.7％減、マイナス幅縮小香港経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】９月号韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW今年の鉄鋼消費は横ばい見込み＝業界団体タイ鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属NEW８月の輸出額は2.6％増、11カ月ぶりプラスタイ経済マクロ経済統計NEWインド経済統計【インド経済統計】2023年８月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造金融一般卸売り空運観光雇用・労務小売りNEW【インド経済統計】2023年７月インド経済マクロ経済【インド経済統計】2023年６月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年５月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車卸売り空運観光雇用・労務財政小売り【インド経済統計】2023年４月インド経済マクロ経済統計【インド経済統計】2023年３月インド経済マクロ経済統計