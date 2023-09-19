22年の研究開発費、確定値３兆782億元に

中国22年の研究開発費、確定値３兆782億元に経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ22年の研究開発費、確定値３兆782億元に中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW研究開発費の対ＧＤＰ比率、21年は過去最高台湾経済マクロ経済統計民間債務の対ＧＤＰ比上昇率、26カ国中１位韓国経済マクロ経済統計生成ＡＩの経済効果２兆ドル 30年に５割自動化、２億人に代替中国ＩＴマクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般空運教育雇用・労務小売り23年の経済成長率４～５％、地場格付け予測マレーシア経済マクロ経済統計ＡＭＲＯ、比の23年成長率5.9％と予測フィリピン経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般政策・法律・規制自動車統計自動車市場の値下げ販促継続 ９月に10ブランド超、様子見も中国車両統計自動車NEW北京の１～８月経済統計、鉱工業は1.1％減中国北京経済マクロ経済統計NEW上汽通用五菱の輸出台数、１～８月は13万台中国広西車両貿易統計自動車NEW22年の研究開発費、確定値３兆782億元に中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW現代自ジェネシス、累計販売が100万台突破韓国車両統計自動車NEW８月電動車販売、前月比25％増の8500台インドネシア車両統計自動車電機NEW