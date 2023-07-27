広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え

中国広東広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え運輸国・地域中国広東業種運輸関連タグ中国欧州陸運統計貿易自動車統計米テスラ、４～６月中国売上高は51％増中国車両統計決算自動車広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え中国広東運輸貿易統計陸運北京の輸出額、１～６月は13.9％増加中国北京経済マクロ経済貿易統計2023年６月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車６月の新車販売５％減、乗用車販売は好調タイ車両統計自動車１～６月の新興投資、４割減 前期比、世界経済の不透明感影響インド金融マクロ経済統計ベンチャー自動車二輪車ＩＴ一般食品・飲料農林・水産金融一般証券保険陸運娯楽車部品小売り貿易統計浙江義烏の輸出額、１～６月は17％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計北京の輸出額、１～６月は13.9％増加中国北京経済マクロ経済貿易統計広州発の中欧班列が340本に、前年通年超え中国広東運輸貿易統計陸運１～６月の金生産2.2％増、鉱山が全面稼働中国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属宝石・宝飾品鉱業小売り上半期の即席麺輸出が最高 初の４億ドル台、コロナが後押し韓国食品貿易統計食品・飲料６月の輸出6.4％減、９カ月連続の前年割れタイ経済マクロ経済貿易統計