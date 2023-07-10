【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月車両国・地域インド業種車両関連タグ中国韓国インド日本自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計ＢＭＷの中国販売、上期は４％増の39万台中国車両統計自動車北汽のアークフォックス、６月は1855台販売中国北京車両統計自動車江淮汽車の６月販売、10％増の4.7万台中国安徽車両統計自動車長安汽車の６月販売、8.8％増の22.6万台中国重慶車両統計自動車６月ＰＰＩは5.4％下落、マイナス幅拡大中国経済マクロ経済統計ロールス・ロイス販売、韓国はアジア２位韓国車両統計自動車自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品