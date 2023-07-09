５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準

フィリピン５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計吉利の６月販売、９％増の13.8万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW全国の車保有台数、今年上期に900万台増中国車両統計自動車二輪車NEWボルボの上期中国販売、12％増の7.8万台中国車両統計自動車NEW上海汽車の６月販売、３カ月ぶりマイナス中国上海車両統計自動車NEW福田汽車の６月新車販売、16％増の4.6万台中国北京車両統計自動車NEWＬＧエナジー２Ｑ営業益、ＥＶ成長で2.6倍韓国車両統計自動車車部品NEW失業率５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW駐在員の６割、景気停滞を予測 コロナ反動一服、インフレ懸念も日本経済マクロ経済統計NEW５月の失業率1.9％、３カ月ぶり悪化も低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務財政黒字拡大、税収はＧＤＰ比24％突破オーストラリア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政２Ｑ失業率2.3％、前期からわずかに悪化ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務５月失業率3.46％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務