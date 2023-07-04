ナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台

中国浙江ナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波零ホウ汽車の６月販売、過去最高の1.3万台中国浙江車両統計自動車NEWナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、3.1倍の1.1万台中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売8.6万台、予測超え中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEWテスラが中国で再び値下げ、最大4.5万元中国車両自動車NEW自動車統計ナタ汽車の６月販売、7.8％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、3.1倍の1.1万台中国北京車両統計自動車NEW零ホウ汽車の６月販売、過去最高の1.3万台中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の２Ｑ販売8.6万台、予測超え中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEWポルシェなど超高級車が人気 １千万円超のシェア、３割迫る韓国車両統計自動車NEW