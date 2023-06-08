金利据え置き、２会合連続

インド金利据え置き、２会合連続個人消費の陰りで「様子見」かPICK UP金融国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ金利据え置き、２会合連続 個人消費の陰りで「様子見」かインド金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】八方美人オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制５月ＣＰＩは2.02％上昇、約２年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計５月の衣類・靴物価８％上昇、31年ぶり最大韓国経済マクロ経済統計その他製造５月のＣＰＩ上昇率0.53％、21カ月で最低タイ経済マクロ経済統計下位所得層の物価、５月6.7％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道娯楽ＧＤＰ大連市、24年にＧＤＰ１兆元都市へ中国-遼寧経済マクロ経済統計政策・法律・規制広東のＧＤＰ成長率5.2％前後、社科院予測中国-広東経済マクロ経済統計個人向け融資1.5倍に、住宅担保ローン急増韓国金融統計金融一般不動産23年の成長率見通し、３％で据え置き＝世銀ミャンマー経済マクロ経済統計24年経済成長率予想、下方修正も高水準維持カンボジア経済マクロ経済統計金利据え置き、２会合連続 個人消費の陰りで「様子見」かインド金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制貿易統計５月の掘削機販売、19％減の約1.7万台中国-全国製造貿易統計その他製造機械インフラ設備投資不動産建設・プラント上海汽車の５月販売、10.2％増の40万台中国-上海車両貿易統計自動車中国車が欧州勢の利益圧迫へ 電動車強みに年１兆円奪取か中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制22年計測・ナビなどの生産額、５年連続最高台湾製造統計その他製造精密機器機械ヤンゴン港の寄港貨物船、６月は最多の57隻ミャンマー運輸貿易統計海運４月ゴム生産量、前月比14％減の2.3万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産