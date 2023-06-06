【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計トヨタの５月販売９％増、２カ月連続プラス中国-全国車両統計自動車吉利の５月販売、35％増の12万台中国-浙江車両統計自動車北汽新能源の５月販売、79％増の4085台中国-北京車両統計自動車重慶の１～４月経済統計、鉱工業は1.9％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計奇瑞の５月販売、63％増の13.9万台中国-安徽車両統計自動車日産の５月販売10.7％増、10カ月ぶりプラス中国-全国車両統計自動車自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品