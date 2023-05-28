広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増

中国-広東広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増経済NEW国・地域中国-広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW広州市の鉱工業生産、１～４月は4.2％減中国-広東経済マクロ経済統計NEW23年ＧＤＰ成長予測は2.04％ 輸出と投資減少で、８年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計NEW４月ＣＰＩは3.3％上昇、２カ月連続で減速マレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療繊維石油・石炭・ガス卸売りその他サービス不動産娯楽教育小売り外食・飲食NEW韓銀が23年成長率1.4％予想 景気低迷を反映、金利は据え置き韓国経済マクロ経済貿易統計遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増中国-遼寧経済マクロ経済統計自動車統計広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW工業企業の利益低迷続く、製造業不振中国-全国経済マクロ経済統計自動車繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW広州市の鉱工業生産、１～４月は4.2％減中国-広東経済マクロ経済統計NEW住宅ローン残高、４月は３カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラントNEW【中国自動車ランキング】４月中国-全国車両統計自動車江蘇の１～４月経済統計、鉱工業は8.8％増中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り貿易統計広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW広州市の鉱工業生産、１～４月は4.2％減中国-広東経済マクロ経済統計NEW４月の景気指数、前月から横ばい台湾経済マクロ経済統計NEW12日までの水産品輸出、36％減の４千万ドルミャンマー農水貿易統計農林・水産NEW外需強く増産、ロの侵攻影響 石炭各社のＣＯ２排出増加（１）インドネシア資源貿易統計決算石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道環境政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW江蘇の１～４月経済統計、鉱工業は8.8％増中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り