【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ中国韓国インド日本欧州自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計広汽集団の４月販売、43％増の18万台中国-広東車両統計決算自動車NEW北京汽車の１Ｑは７％減益、販売は堅調中国-北京車両統計決算自動車設備投資NEW上海汽車の４月販売、2.2倍の37.4万台中国-上海車両統計自動車NEW江淮汽車の22年は赤字転落、販売低迷で中国-安徽車両統計決算自動車車部品NEWホンダの４月販売0.4％減、８カ月連続減少中国-全国車両貿易統計自動車NEW賽力斯の22年赤字２倍、ＮＥＶのコスト拡大中国-重慶車両統計決算自動車車部品NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品