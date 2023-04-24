マカオ観光局、旅客２千万人超え見込む

マカオマカオ観光局、旅客２千万人超え見込む観光NEW国・地域マカオ業種観光関連タグ香港マカオ欧州観光イベント関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報回復するアジアの観光アジアの新型コロナ情報ＰＣＲ検査の陽性率、1.7％に上昇中国-全国社会保健医療社会一般NEW３月の交通利用、鉄道・航空の旅客急増中国-全国運輸統計インフラ設備投資倉庫陸運海運空運NEWコロナ死亡例、週末３日間で５件増加香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイの３月旅客、前年同月の43倍に香港運輸貿易空運観光NEW【オフショア人民元の今】第100回 経済が回復に向かう中、ＰＢｏＣは追加緩和を控えた香港金融金融一般政策・法律・規制NEWマカオ観光局、旅客２千万人超え見込むマカオ観光観光イベントNEW回復するアジアの観光キャセイの３月旅客、前年同月の43倍に香港運輸貿易空運観光NEW１Ｑの国内旅行者数、47％増の12.2億人中国-全国観光統計観光NEWマカオ観光局、旅客２千万人超え見込むマカオ観光観光イベントNEW桃園空港旅客数、１Ｑは23倍の約655万人台湾運輸統計空運NEW３月の６空港利用者、2.8倍の921万人タイ運輸空運NEW３月の訪日韓国人客、70倍の46.7万人韓国観光統計観光