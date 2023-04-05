【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品精密機器機械電子・コンピューター小売り統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計広汽集団の３月販売、２％増の23万台中国-広東車両統計決算自動車NEW力帆の３月販売、12.5％減の1758台中国-重慶車両統計自動車NEW吉利の３月販売、９％増の11万台中国-浙江車両統計自動車NEW北汽集団、ロシアで生産計画始動か中国-北京車両統計決算自動車NEWキャンピングカー販売、２年連続１万台超え中国-全国車両統計自動車観光NEW上海汽車の３月販売、20.6％減の35.2万台中国-上海車両統計自動車NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022/23年度インド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品小売りNEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売り【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品