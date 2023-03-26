広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減

中国-広東広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減経済NEW国・地域中国-広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易インフラ設備投資ＣＰＩ山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEW２月ＣＰＩは3.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療繊維石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売りその他サービス不動産娯楽教育小売り外食・飲食NEW23年ＣＰＩ予測、ＭＩＤＦが2.5％に上方修正マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料NEW２月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計小売り外食・飲食２月のコアインフレ率5.5％ 高水準継続、小売りや電気代上昇シンガポール経済マクロ経済統計貿易統計山東の１～２月経済統計、鉱工業は5.4％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW広東省の輸出額、１～２月は10％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計NEW展示会の再開広がる、１～２月の開催数２倍中国-全国経済マクロ経済統計イベントNEW広東省の鉱工業生産、１～２月は1.5％減中国-広東経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資NEWＣＰＴＰＰによる原産地証明、576件発行マレーシア経済貿易統計政策・法律・規制外交NEW【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW