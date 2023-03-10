新車販売が４カ月ぶりプラス

中国-全国新車販売が４カ月ぶりプラス２月は13.5％増、ＮＥＶも好調PICK UP車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波小鵬のセダン「Ｐ７ｉ」発売、24万元台から中国-広東車両自動車NEW新車販売が４カ月ぶりプラス ２月は13.5％増、ＮＥＶも好調中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWＰＴＴ、３社と電動トラック事業参入を模索タイ車両自動車NEWＥＶ充電設備、３カ月で38カ所に設置へミャンマー車両自動車電機NEWベタメック、ＥＶ製品開発で隣国企業と提携マレーシア車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機車部品NEW三菱自、新型の小型ＳＵＶを年内投入へインドネシア車両自動車電機イベントNEW自動車統計一汽解放の２月販売、18％減の1.7万台中国-吉林車両統計自動車NEW新車販売が４カ月ぶりプラス ２月は13.5％増、ＮＥＶも好調中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW新エネ事業Ｍ＆Ａ、22年は過去最多＝ＰｗＣ中国-全国経済マクロ経済統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道設備投資環境車部品NEWＮＥＶ電池の生産量、２月は30.5％増中国-全国車両統計自動車その他製造インフラ車部品NEW２月の二輪販売、２カ月連続で55万台超えインドネシア車両統計自動車二輪車NEW比の１月車生産60％増、東南アで伸び最大フィリピン車両統計自動車その他製造小売りNEW貿易統計新車販売が４カ月ぶりプラス ２月は13.5％増、ＮＥＶも好調中国-全国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW２月の中小景況感49、前月から0.8ポイント改善香港経済マクロ経済統計NEW２月の工作機械輸出、３割減 機械設備は７カ月連続のマイナス台湾経済マクロ経済貿易統計電機機械NEW１月の経常収支、45.2億米ドル赤字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券その他サービスNEW商務省、中国向けペットフード輸出強化訴えタイ食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制NEW２月パーム油備蓄、6.6％減の212万トンマレーシア農水統計農林・水産NEW