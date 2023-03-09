中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へ

タイ中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へ金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ自動車保健医療金融一般統計財政政策・法律・規制ＧＤＰ中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へタイ金融統計自動車保健医療金融一般政策・法律・規制財政NEW23年ＧＤＰ成長率1.9％＝専門家予想シンガポール経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】３月の、星取り勘定、３試合オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW家計負債残高、チョンセ保証金含め306兆円韓国経済マクロ経済統計金融一般不動産22年のＥＰＦ配当率5.35％、前年下回るマレーシア経済統計金融一般政策・法律・規制財政【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問インドネシア経済マクロ経済統計自動車統計力帆の２月販売、35％減の1048台中国-重慶車両統計自動車NEW長安汽車の２月販売、38％増の19万台中国-重慶車両統計自動車NEW大半都市の交通渋滞緩和 通勤にマイカー使わない意識向上中国-全国運輸統計自動車ＩＴ一般陸運社会一般環境政策・法律・規制NEW23年ＮＥＶ世界販売、36％増の見通し台湾車両統計自動車NEW中銀が自動車リースを規制、家計債務圧縮へタイ金融統計自動車保健医療金融一般政策・法律・規制財政NEWビンズオン省、２月の輸出額は26％増ベトナム経済貿易統計NEW