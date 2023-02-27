【インドネシア経済統計】１月新車販売など

インドネシア【インドネシア経済統計】１月新車販売など経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車観光マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載インドネシア経済統計自動車統計国内の電化率、25年に30％超え＝業界団体中国-全国公益マクロ経済統計自動車農林・水産インフラ電力・ガス・水道建設・プラント陸運海運空運NEW上海のＩＣＶ試験場、総延長が1800キロに中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般陸運NEW消費に精神的充実を追及 旅行・娯楽など、コスパも重視中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料保健医療医薬品宝石・宝飾品その他サービス不動産観光娯楽メディア社会一般小売り外食・飲食NEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEWＮＺ４Ｑ小売売上高1.7％増、２期連続で伸びニュージーランド商業マクロ経済統計小売りNEW【アジア自動車データ集】23年１月アジア車両統計自動車NEW貿易統計リチウムイオン電池の生産額、22年は２倍に中国-全国製造貿易統計電機その他製造車部品NEW上海のＩＣＶ試験場、総延長が1800キロに中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般陸運NEW１月輸出額36.7％減、70年来で最大の落込み香港経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】２月号韓国経済マクロ経済貿易統計NEWコロナ・少子化、成長後押し タイでペット市場が拡大中（上）タイ食品統計食品・飲料その他サービスNEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEWインドネシア経済統計【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【インドネシア経済統計】12月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】11月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】10月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】９月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】８月新車販売などインドネシア経済マクロ経済自動車インフラ卸売り観光小売り