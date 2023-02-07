【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月

インド【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド日本自動車二輪車車部品精密機器電子・コンピューター統計関連トピックス・特集・連載自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計車販売店の６割、23年の販売目標引き上げ中国-全国車両統計自動車その他サービスNEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEWタクシー・配車の利用満足度、前年より低下シンガポール運輸統計自動車陸運NEW１月の新車販売、12%増の９万4087台インドネシア車両統計自動車NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW新車が記録的高値に、コロナ禍に割引減るオーストラリア車両統計自動車NEW自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年12月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年11月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年10月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年９月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2022年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器車部品関連記事【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2021年11月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2021年10月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2021年９月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2021年８月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2021年７月インド車両自動車二輪車