観光回復が経済成長を後押し

マレーシア観光回復が経済成長を後押しＧＤＰ１％押し上げ、ＵＯＢ予測経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグ中国マレーシアシンガポール観光マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事国際観光客22年は倍増、コロナ前の６割アジア観光観光通年投資認可額、目標達成を確実視＝ＵＯＢマレーシア経済マクロ経済統計その他製造その他サービス４Ｑ成長率は４％、来年は7.1％＝ＵＯＢベトナム経済マクロ経済対米ドルのリンギ相場、4.26リンギまで下落かマレーシア金融マクロ経済貿易金融一般証券その他サービス成長率は16.3％、四川省の上半期ＧＤＰ中国-四川経済マクロ経済統計雇用・労務