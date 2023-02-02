中国が韓国からの入国者に検査、対抗措置か

韓国中国が韓国からの入国者に検査、対抗措置かPICK UP社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ中国韓国保健医療空運観光外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事中国が対抗措置、 韓国でビザ発給停止韓国政治観光政治一般外交入国前の陰性証明、抗原検査も可能にフィリピン社会保健医療社会一般変異株対策の入国禁止措置、条件付きで解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制日本人のビザ免除措置も停止、入国困難にベトナム社会観光社会一般政策・法律・規制災害ネパールが入国禁止措置、日韓や欧州からネパール社会社会一般