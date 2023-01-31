22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で

香港22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港保健医療陸運海運統計貿易政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの入国規制緩和の動き中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で香港運輸貿易統計保健医療陸運海運社会一般政策・法律・規制NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制在日中国大使館、日本人へのビザ発給を再開中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制越境通学の再開、２月中旬以降に延期香港社会社会一般教育政策・法律・規制貿易統計22年のサービス貿易、13％増の６兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW越境ＥＣ輸出額、22年は12％増の1.6兆元中国-全国商業貿易統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス小売りNEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW山西省のＧＤＰ、22年は4.4％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW22年のコンテナ取扱量12％減、越境規制で香港運輸貿易統計保健医療陸運海運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事８月のコンテナ取扱量、19カ月連続マイナス香港運輸貿易統計倉庫海運10月コンテナ取扱量、約３年来で初の２桁増香港運輸貿易統計倉庫海運上半期コンテナ取扱量10％減 通年で14年ぶり大台割れも香港運輸設備投資建設・プラント倉庫海運1～4月の貨物取扱、深セン・星を下回る香港運輸マクロ経済貿易統計繊維倉庫海運2月のコンテナ取扱量、15％増加香港運輸統計倉庫海運空運財政