１月工業生産８％減、15カ月ぶりに前年割れ

ベトナム１月工業生産８％減、15カ月ぶりに前年割れPICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計自動車統計天津市のＧＤＰ、22年は１％成長中国-天津経済マクロ経済統計自動車その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW広州のＧＤＰ、22年は1.0％成長中国-広東経済マクロ経済統計NEW深センのＧＤＰ、22年は3.3％成長中国-深セン経済マクロ経済統計NEW22年の造船受注３割減、２年ぶりマイナス中国-全国製造統計その他製造海運NEW１月の企業景況感69、５ポイント下落韓国経済マクロ経済統計NEW１月輸出２割減、主要品目が軒並み前年割れベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事２月の鉱工業生産8.5％増、４カ月連続増加ベトナム製造自動車二輪車電機食品・飲料化学一般バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業建設・プラント車部品１月の鉱工業生産2.4％増、３カ月連続プラスベトナム製造統計自動車化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道21年の鉱工業生産は4.8％増、前年水準超えベトナム経済マクロ経済統計その他製造鉱業電力・ガス・水道鉱工業生産指数の伸び率、２月は15.2％ベトナム経済マクロ経済統計１月鉱工業生産は18％増、テトの時期が影響ベトナム経済マクロ経済統計