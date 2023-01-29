新規感染258人、２日連続で200人台

マレーシア新規感染258人、２日連続で200人台安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染227人、９日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染244人、８日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染287人、７日連続500人以下で推移マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染405人、再び500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般