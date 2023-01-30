感染者７億５千万超に急増、中国反映＝ＷＨＯ

アジア感染者７億５千万超に急増、中国反映＝ＷＨＯ社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ中国インド日本保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事中国のコロナ過少報告に再び懸念、ＷＨＯ欧州医薬保健医療中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般コロナ関連死1490万人、20～21年＝ＷＨＯ推計アジア医薬保健医療ＷＨＯ、一律渡航禁止に懸念アジア医薬保健医療空運ワクチン、高所得国に偏り＝ＷＨＯアジア医薬保健医療医薬品